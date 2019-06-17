محمد بن مسعود - الدمام - رحّب وزير الخارجية الجورجي به متمنياً له النجاح في مهمته ‏قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا السفير عبدالله بن حجاج المطيري نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الجورجي دافيت زالكالياني بمكتبه. ‏وقد رحّب السيد "زالكالياني" بالسفير السعودي، متمنياً له النجاح في مهمته، ومثمناً العلاقات بين البلدين. شاهد.. "المطيري" يقدّم أوراق اعتماده سفيراً للسعودية في جورجيا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-17 ‏قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا السفير عبدالله بن حجاج المطيري نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الجورجي دافيت زالكالياني بمكتبه. ‏وقد رحّب السيد "زالكالياني" بالسفير السعودي، متمنياً له النجاح في مهمته، ومثمناً العلاقات بين البلدين. Advertisements 17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440 03:49 PM رحّب وزير الخارجية الجورجي به متمنياً له النجاح في مهمته رحّب وزير الخارجية الجورجي به متمنياً له النجاح في مهمته ‏قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا السفير عبدالله بن حجاج المطيري نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الجورجي دافيت زالكالياني بمكتبه. ‏وقد رحّب السيد "زالكالياني" بالسفير السعودي، متمنياً له النجاح في مهمته، ومثمناً العلاقات بين البلدين. ، شاهد.. "المطيري" يقدّم أوراق اعتماده سفيراً للسعودية في جورجيا ،

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