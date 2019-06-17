محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب عبدالعزيز محمد آل صافي، بزواجه من كريمة محمد سالم الفراج. وأقيم الحفل في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة رنية، بحضور جمع من الأهل والأصدقاء والأعيان. "آل صافي" يحتفلون بزواج ابنهم "عبدالعزيز" في رنية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-17 احتفل الشاب عبدالعزيز محمد آل صافي، بزواجه من كريمة محمد سالم الفراج. Advertisements وأقيم الحفل في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة رنية، بحضور جمع من الأهل والأصدقاء والأعيان. 17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440 03:40 PM احتفل الشاب عبدالعزيز محمد آل صافي، بزواجه من كريمة محمد سالم الفراج. وأقيم الحفل في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة رنية، بحضور جمع من الأهل والأصدقاء والأعيان. ، "آل صافي" يحتفلون بزواج ابنهم "عبدالعزيز" في رنية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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