، أمير الجوف يشكر "الضويحي والشراري" على تبرعهما بكليتيهما: عمل إنساني نبيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - في اتصال هاتفي ودعا الله أن يجزيهما خير الجزاء وأن يمتعهما بالصحة والعافية

ثمن أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، العمل الخيري والإنساني النبيل الذي بادر به المواطن عماد بن عبد تراك الضويحي بالتبرع بإحدى كليتيه، لابنة أخيه الطفلة العنود أحمد، لينهي بذلك معاناتها من المرض.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير "فيصل" بـ"الضويحي"، دعا الله خلاله أن يجزيه خير الجزاء وأن يمتعهما بالصحة والعافية.

كما ثمّن أمير المنطقة العمل الخيري والإنساني النبيل الذي بادر به المواطن فهد بن عقيل النعيم الشراري بالتبرع بإحدى كليته لوالده.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بالمواطن "الشراري"، مؤكداً أن هذا العمل يعد من أفضل أعمال البر والإحسان للوالدين، داعياً الله أن يمتعهما بالصحة والعافية.

تأتي هذه اللفتة من أمير منطقة الجوف للتأكيد على أهمية هذه الأعمال الإنسانية التي تساهم في التخفيف من معاناة مرضى الفشل الكلوي.