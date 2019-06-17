محمد بن مسعود - الدمام - احتفل أحمد سعيد الزير الزهراني، بزفاف ابنه "ماجد" في أحد قصور منطقة الباحة. حضر الحفل شيخ قبيلة بني عامر، مساعد بن رقوش، ورئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية سابقاً، الدكتور جمعان رشيد بن رقوش، والشيخ خالد بن رقوش، ولفيف من الأصدقاء، والأقارب، والوجهاء، والمسؤولين. "الزير" يحتفل بزفاف ابنه "ماجد" في الباحة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-17 احتفل أحمد سعيد الزير الزهراني، بزفاف ابنه "ماجد" في أحد قصور منطقة الباحة. Advertisements حضر الحفل شيخ قبيلة بني عامر، مساعد بن رقوش، ورئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية سابقاً، الدكتور جمعان رشيد بن رقوش، والشيخ خالد بن رقوش، ولفيف من الأصدقاء، والأقارب، والوجهاء، والمسؤولين. 17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440 02:55 PM احتفل أحمد سعيد الزير الزهراني، بزفاف ابنه "ماجد" في أحد قصور منطقة الباحة. حضر الحفل شيخ قبيلة بني عامر، مساعد بن رقوش، ورئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية سابقاً، الدكتور جمعان رشيد بن رقوش، والشيخ خالد بن رقوش، ولفيف من الأصدقاء، والأقارب، والوجهاء، والمسؤولين. ، "الزير" يحتفل بزفاف ابنه "ماجد" في الباحة ،

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