شكرا لقرائتكم صور.. الخطوط السعودية تطلق رحلاتها رسميًا إلى مطار نيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-17 صور.. الخطوط السعودية تطلق رحلاتها رسميًا إلى مطار نيوم متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أطلقت الخطوط السعودية رحلاتها رسميًا إلى مطار خليج نيوم، والذي سيبدأ باستقبال الرحلات التجارية قريبًا، ليكون مطارًا موقتًا لخدمة الأعمال في نيوم لحين إنشاء المطار الرسمي.









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