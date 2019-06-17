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أسعار النفط تقفز بعد تهديدات أمريكا لإيران
متابعات الخليج 365 - متابعة
ارتفعت أسعار النفط الاثنين 17 يونيو بعد أن صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن واشنطن ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الملاحة الآمنة في الشرق الأوسط، مع تصاعد التوتر بعد الهجمات على الناقلات الأسبوع الماضي.
وصعدت عقود برنت الآجلة 22 سنتًا أو بـ 0.4٪ إلى 62.23 دولارًا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتًا، أو بـ 0.3٪ ، عند 52.64 دولارًا للبرميل.
هذا وقفزت الأسعار بـ 4.5٪ يوم الخميس بعد الهجمات على ناقلتين نفطيتين قرب إيران ومضيق هرمز.
وكان وزير الطاقة المهندس خالد الفالح قال في وقت سابق اليوم إنه من المهم جداً للاقتصاد العالمي الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة للنفط وغيره من إمدادات الطاقة، بعد الهجوم على ناقلات في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي.
وقال الفالح إن نمو الطلب على النفط تماسك رغم النزاعات التجارية التي تسبّبت في اضطراب الأسواق المالية، متوقعا أن يتجاوز الطلب العالمي 100 مليون برميل يومياً هذا العام.
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