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الفالح : 100 مليون ب/ ي طلب عالمي متوقع على النفط 2019
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال وزير الطاقة المهندس خالد الفالح اليوم الاثنين إن من المهم جداً للاقتصاد العالمي الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة للنفط وغيره من إمدادات الطاقة، بعد الهجوم على ناقلات في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي.
وذكر الفالح أن جميع الدول يجب أن تتعاون في هذه المسألة لضمان استقرار الإمدادات، مضيفاً أنه يتوقع أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وغيرها من المنتجين بمن فيهم روسيا في الأسبوع الأول من يوليو لبحث تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط.
وأشار إلى أن أوبك تتجه صوب التوافق على تمديد الاتفاق.
وقال الفالح إن نمو الطلب على النفط تماسك رغم النزاعات التجارية التي تسببت في اضطراب الأسواق المالية، متوقعاً أن يتجاوز الطلب العالمي 100 مليون برميل يومياً هذا العام.
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