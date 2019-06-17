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بريطانيا: سننظر في كل الخيارات إذا انتهكت إيران التزاماتها النووية
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكّدت بريطانيا أن كل الخيارات مفتوحة حال تنصّلت إيران من الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشطن من جانب واحد قبل عدة أشهر.
وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الاثنين إن بريطانيا ستبحث جميع الخيارات المتاحة إذا انتهكت إيران التزاماتها فيما يتعلّق بأنشطتها النووية.
وأضاف للصحفيين ”كنا واضحين فيما يتعلّق بمخاوفنا من الخُطط الإيرانية بخفض التزاماتها بالاتفاق النووي، إذا توقفت إيران عن تنفيذ التزاماتها النووية، سنبحث آنذاك جميع الخيارات المتاحة أمامنا“.
وكانت طهران أعلنت في وقت سابق الاثنين إلغاء التزامها ببعض البنود التي فُرضت عليها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في تحدٍّ جديد للمجتمع الدولي.
وكانت إيران أعلنت في الثامن من مايو أنها لم تعد تعتبر نفسها “ملزمة” بالتقيد بمخزونات المياه الثقيلة واليورانيوم المُخصّب، وهي القيود التي تمّت الموافقة عليها في إطار الاتفاق النووي الذي وقعت عليه عدة دول أوروبية.
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