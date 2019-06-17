حل مشكلة حالة الدفعة مدفوعة والدعم لم يصل في حساب المواطن

2019-06-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على الإجراءات التي يجب القيام بها في حالة عدم وصول الدعم في حسابات المستفيدين رغم كون حالة الدفعة “مدفوعة” في موقع البرنامج.

وقال حساب متابعات الخليج 365 رداً على استفسار لم يصل الدعم وحالة الدفعة لدية مدفوعة : في حال كانت الدفعة “مدفوعة” الرجاء مراجعة البنك، والتأكد أنه لم يتمّ الإيداع، ويلزمك توفير كشف حساب من البنك، وتقديم اعتراض مالي من أيقونة ” الدفعات المالية ” دفعة لم تستلم ” وإرفاق كشف الحساب.

وفي وقت سابق شرح حساب متابعات الخليج 365 حالات الدفاعات الأربع حيث قال إن حالة “وجهت” تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء بينما تعني حالة “مدفوعة” أنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية.

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وتابع حساب متابعات الخليج 365 أن حالة “مرفوضة” تعني أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد لافتًا إلى أن حالة “في الانتظار”، تعني أن المبلغ معلق؛ لعدم نشاط الحساب البنكي، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة استئناف المدفوعات، بعد التأكد من تنشيط الحساب البنكي.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).