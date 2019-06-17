- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم حل مشكلة حالة الدفعة مدفوعة والدعم لم يصل في حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حل مشكلة حالة الدفعة مدفوعة والدعم لم يصل في حساب متابعات الخليج 365
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على الإجراءات التي يجب القيام بها في حالة عدم وصول الدعم في حسابات المستفيدين رغم كون حالة الدفعة “مدفوعة” في موقع البرنامج.
وقال حساب متابعات الخليج 365 رداً على استفسار لم يصل الدعم وحالة الدفعة لدية مدفوعة : في حال كانت الدفعة “مدفوعة” الرجاء مراجعة البنك، والتأكد أنه لم يتمّ الإيداع، ويلزمك توفير كشف حساب من البنك، وتقديم اعتراض مالي من أيقونة ” الدفعات المالية ” دفعة لم تستلم ” وإرفاق كشف الحساب.
وفي وقت سابق شرح حساب متابعات الخليج 365 حالات الدفاعات الأربع حيث قال إن حالة “وجهت” تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء بينما تعني حالة “مدفوعة” أنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية.
وتابع حساب متابعات الخليج 365 أن حالة “مرفوضة” تعني أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد لافتًا إلى أن حالة “في الانتظار”، تعني أن المبلغ معلق؛ لعدم نشاط الحساب البنكي، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة استئناف المدفوعات، بعد التأكد من تنشيط الحساب البنكي.
من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).
ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة العشرين من الدعم في العاشر من شهر يوليو المقبل.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.
كانت هذه تفاصيل خبر حل مشكلة حالة الدفعة مدفوعة والدعم لم يصل في حساب المواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.