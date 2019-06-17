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صور.. مواطن يتبرع بجزء من أرضه لأسرة الشهيد عسيري ببحر أبو سكينة
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بحر أبو سكينة
وقف محافظ محايل المُكلّف علي بن إبراهيم الفلقي وبحضور رئيس مركز بحر أبو سكينة منصور بن سعيد ظفران، ورئيس بلدية بحر أبو سكينة عبدالرحمن بن أحمد عسيري، وأمين المجلس المحلي بمحافظة محايل حمد بن إبراهيم عسيري أمس على الطريق المؤدي لمنزل أسرة شهيد الواجب إبراهيم بن محمد عبده عسيري بقرية الباطن.
وأوضح محافظ محايل أن اللجنة وقفت على الطريق، وبحث معهم إمكانية سفلتة طريق آخر، خاصة وأن الطريق الذي يؤدي لمنزل أسرة الشهيد يخترق الوادي ولا يمكن أن تتم سفلتته، وأشار ” الفلقي ” أن اللجنة اتفقت على افتتاح طريق آخر وسفلتته.
وأضاف أنه لقي تعاوناً من أحد سكان القرية الذي يُدعى عامر الزوعاني حيث وافق على التبرع بجزء من مزرعته نظير افتتاح طريق آخر يخدم أسرة الشهيد.
وثمّن المحافظ موقف متابعات الخليج 365 مع اللجنة وتسهيل افتتاح طريق يخدم أسرة الشهيد، وأكّد المحافظ أن هذه اللجنة التي وقفت على الطريق جاءت بتوجيه من أمير منطقة عسير لبحث أسباب المعاناة ومعالجتها وفق الأنظمة والتعليمات.
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