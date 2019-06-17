شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يوافق على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

طالب مجلس الشورى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء متاحف عامة متخصصة للأحافير في عدد من مناطق المملكة الرئيسية.

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كما طالب المجلس الهيئة خلال جلسته الاعتيادية الـ 45، التي عقدت اليوم (الإثنين) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، بصرف بدل ضرر وبدل خطر للعاملين في الهيئة، والذين يتعرضون للأخطار والإصابات أثناء أداء عملهم في المعامل والحقول.

ووافق المجلس على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، ويهدف النظام الذي يبلغ عدد مواد مشروعه 33 مادة، إلى تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك، ويضمن للشركاء في عقار مشترك مقاسمة حصصهم المشاعة فيه، يختص كل منها بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر، كما تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكاً مشتركاً بينهم على الشيوع ما لم يتفق على غير ذلك.

وطالب المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن، ونقل المحطات الحالية التي تسبب ضرراً على السكان، والنواحي الاقتصادية والسياحية، والبيئية، كما طالبها بدراسة إنشاء أنظمة محمولة (محطات تحلية متنقلة)، لمعالجة وتحلية المياه مع توافر التشغيل بالطاقة المتجددة، ودراسة تحويل معهد الأبحاث وتقنيات التحلية إلى بيت خبرة مستقل، لاستثمار امكانياته البشرية والفنية، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص محلياً وإقليمياً.