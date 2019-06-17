شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: إيران وتركيا تحملان مشروعا توسعيا خارج حدود دولتيهما والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طارق طلبه (القاهرة)

أكد اﻷمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن الحوار مع إيران وتركيا أصبح غير مجد، لافتا إلى إيران وتركيا لديهما مشروع توسعي يؤسس لعلاقة بين طرفين أحدهما مهيمن واﻵخر تابع.. ويقفز فوق الدول وسيادتها.

وقال الأمين العام للجامعة العربية: نشاهد اليوم ما تباشره إيران ومليشياتها من تهديدات خطيرة للأمن القومي العربي، بل واﻷمن العالمي في واحد من أدق مفاصله المتعلقة بأمن طرق التجارة والممرات البحرية وسلامة المنشآت البحرية.

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وأشار أبو الغيط خلال ندوة عقدت اليوم (الاثنين) في مقر الجامعة العربية بالقاهرة تحت عنوان (نحو بناء استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي)، إلى أن التدخلات اﻹيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية أصبحت بندا دائما على أجندة مجلس الجامعة.

وتابع: إيران تعتبر أن المنطقة العربية ساحة مفتوحة ومباحة لمشروعها التوسعي، وتعطي لنفسها حق التدخل في أزمات الدول العربية وإشعال اﻷزمات.

وبين الأمين العام أن إيران وتركيا تحملان مشروعا سياسيا يرى تطبيقه خارج حدود دولته، فيما تدفع تركيا بمشروع يعتنق اﻹسلام السياسي في ثوب من العثمانية الجديدة يسعى للترويج لمنطلقاته اﻷيديولوجية في منطقة ثبت أنها ترفض هذا المشروع.