شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الباحة» يودع 1.5 مليون ريال في حسابات المستفيدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الباحة)

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبد الخالق بن حنش الزهراني أمس (الأحد)، صرف بعض المستحقات المالية المتمثلة في مكافآت الطلاب، بمبلغ أكثر من مليون ونصف المليون ريال.

وأفاد مدير الشؤون المالية بالإدارة طلال بن محمد آل طراد، أنه سيتم صرف تلك المبالغ خلال الأسبوع الجاري عبر نظام (تحويل سريع) في حسابات المستفيدين، داعيًا المستفيدين إلى متابعة حساباتهم البنكية أو مراجعة إدارة الشؤون المالية عند الحاجة لذلك.