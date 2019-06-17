التقاعد تقيم التدريب العملي الثاني عن أنظمة التقاعد وخدماتها للجهات الحكومية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

تقيم المؤسسة العامة للتقاعد في مقرها الرئيس بمدينة الرياض بعد غد الأربعاء التدريب العملي الثاني عن أنظمة التقاعد والخدمات التي تقدمها المؤسسة.

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ويستهدف التدريب مسؤولي ومنسوبي الموارد البشرية بالجهات الحكومية، حيث قدمت المؤسسة دعوتها لـ 8 جهات حكومية لحضور التدريب، وهي وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التعليم ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة البيئة والمياه والزراعة وديوان المظالم ومؤسسة البريد السعودي وصندوق التنمية الزراعية.

وتقدم "التقاعد" خلال التدريب شرحا عن نظام التقاعد المدني ونظام تبادل المنافع والنظام الموحد لمد الحماية التأمينية، كما تستعرض "التقاعد" خلال اللقاء الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لعملائها المشتركين والمتقاعدين كالخدمات الالكترونية الموجهة للعملاء والجهات الحكومية، وبرنامج المزايا والعروض المقدم للمتقاعدين وذويهم بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك برنامج مساكن للتمويل العقاري.

يذكر أن "التقاعد" تهدف من إقامة مثل هذه الفعاليات إلى نشر الوعي بين أوساط المشتركين والمتقاعدين حول أنظمة التقاعد والحقوق والواجبات التقاعدية والخدمات التي تقدمها لعملائها تحقيقا لاستراتيجية المؤسسة 2022.