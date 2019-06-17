بعد 30 يوما من اختفائه.. فرق البحث تتوصل لمعلومات هامة بشأن الطيار السعودي المفقود في الفلبين.....

كشفت مصادر أن فرق البحث في الفلبين عثرت على معلومات مهمة ربما تقودهم إلى فك لغز مرور 30 يوما على اختفاء الطيار السعودي المفقود عبدالله الشريف منذ 17 مايو الشهر الماضي، وتقود إلى موقع الطائرة المفقودة خلال الـ 48 ساعة القادمة، بحسب “عكاظ”.

وأوضحت عائلة الشريف أن تلك المؤشرات جاءت بعد تحليل المعلومات المتوافرة عن حادثة الاختفاء، باستخدام أحدث الأجهزة لتغطية منطقة البحث المحددة في البحر وفي جزيرة «أوكسيدنتال ميندور»، بمساحة إجمالية تقدر بـ21 كيلو مترا وعرض 7 كيلو مترات.

وأشارت العائلة إلى أن فرق البحث والإنقاذ لم ينتج عن بحثها إيجاد أي حطام أو أشلاء أو متعلقات للطائرة تحت الماء أو فوق الماء. وفقد «الطيار السعودي» خلال طلعة جوية تدريبية مع مدربه الفلبيني، منذ 30 يوما ولم يتم العثور عليهما أو على أي حطام للطائرة أو أشلاء أو متعلقات.

وأضافت أن المعلومات التي لديها تفيد بأنَّ الطائرة مختفية «ولم تتحطم»، وأنّ عبدالله ومرافقه المدرب الفلبيني على قيد الحياة، مناشدة السفارة السعودية ببذل المزيد من الجهود.

وكان عبدالله الشريف يوجد مع شقيقه في الفلبين؛ لدراسة الطيران على نفقتهما الخاصة، وذهبا للتدريب، وخرج عبدالله مع مدربه للتدريب ليختفيا في 17 مايو ولم يعثر لهما على أي أثر حتى الآن.