عملية جراحية عاجلة تنقذ طفلًا بمستشفى حفر الباطن

نجح الفريق الطبي بقسم المسالك البولية بمستشفى حفر الباطن المركزي، في إنهاء معاناة طفل من ألم حاد مع تورُّم في الصفن «كيس الخصية»، عقب قيامه بإجراء تدخُّل جراحي عاجل.

وتبيَّن للفريق الطبي بعد إجراء جميع الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية، أن الدم لا يصل إلى الخصية بسبب ورم صغير ضاغط على أوعيتها، وتقرَّر إجراء تدخل جراحي سريع، وعلى الفور أُدْخِل الطفل غرفة العمليات، وأوضح الكشف الجراحي وجود فتق مغبني صغير ظهر بشكل مفاجئ، وضغط على أوعية الخصية تسبَّب في إعاقة وصول الدم لها.

وتمَّ تحرير الانضغاط عن الخصية، واستعادت ترويتها الدموية مباشرة مع إصلاح الفتق المغبني، وتكللت العملية بالنجاح، ونُقل بعدها الطفل إلى غرفة الصحو والإفاقة، ومنها إلى جناح الأطفال حيث غادر المستشفى في اليوم التالي وهو بحالة صحية جيدة.