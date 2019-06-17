بالصور.. إخماد حريق ضخم بمصنع إسفنج بالرياض

تمكنت فرق الدفاع المدني بالرياض، اليوم الاثنين، من إخماد حريق بمصنع إسفنج، دون وقوع إصابات.
وأوضح الدفاع المدني –عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن مدني الرياض أخمد حريقًا اندلع فجر اليوم، في مصنع للإسفنج بحي المشاعل، مشيرًا إلى أن الحريق تسبب في أضرار محدودة لموقعين مجاورين، دون وقوع أي إصابات.
وكان مدني مدينة بريدة في منطقة القصيم، قام صباح اليوم الاثنين، بإجلاء سبعة أشخاص من منزل عقب اندلاع حريق بالمطبخ.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالقصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل: أن الحادث وقع منزل بحي الفايزية، مضيفًا أنه تمَّ مباشرة الحادث بفرق الإطفاء والإنقاذ، والعمل على إجلاء ساكني المنزل وهم سبعة أشخاص إلى موقع آمن، ومن ثمَّ إخماد الحريق واستكمال الإجراءات الوقائية اللازمة.
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