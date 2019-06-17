السعودية اليوم / ورشة عمل عن الاستزراع المائي في المملكة



الرياض 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واس

تُقيم الجمعية

وتأتي الورشة حرصاً من الجمعية على أهمية الجانب التثقيفي في قطاع تربية الاحياء المائية كونه أهم و أبرز القطاعات المؤثرة ايجابياً على اقتصاد المملكة واستكمالاً لفعاليات الجانب التعليمي التي تُقيمها الجمعية بشكل دوري في عدة منشآت تعليمية بهدف التوعية والتثقيف.

ويصاحب الورشة العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والإثرائية حول قطاع الاستزراع المائي منها تذوّق المنتجات المستزرعة الحاصلة على علامة الجودة للمنتجات الوطنية المُستزرعة "سمك" والإثراء المعرفي حول كيفية استزراع أجود أنواع الأسماك والروبيان في بِحار المملكة وأسرار الحفاظ على جودتها حتى تصِل للمستهلك بأفضل جودة.

// انتهى //

13:54ت م

0069



الرياض 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واستُقيم الجمعية السعودية للاستزراع المائي في المدة 18 - 19 يونيو 2019 بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض ورشة عمل بعنوان "الاستزراع المائي في المملكة".وتأتي الورشة حرصاً من الجمعية على أهمية الجانب التثقيفي في قطاع تربية الاحياء المائية كونه أهم و أبرز القطاعات المؤثرة ايجابياً على اقتصاد المملكة واستكمالاً لفعاليات الجانب التعليمي التي تُقيمها الجمعية بشكل دوري في عدة منشآت تعليمية بهدف التوعية والتثقيف.ويصاحب الورشة العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والإثرائية حول قطاع الاستزراع المائي منها تذوّق المنتجات المستزرعة الحاصلة على علامة الجودة للمنتجات الوطنية المُستزرعة "سمك" والإثراء المعرفي حول كيفية استزراع أجود أنواع الأسماك والروبيان في بِحار المملكة وأسرار الحفاظ على جودتها حتى تصِل للمستهلك بأفضل جودة.// انتهى //13:54ت م0069

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