السعودية اليوم / الهيئة الملكية لمحافظة العلا تستقبل طلبات "برنامج الابتعاث الخارجي" لخريجي الثانوية بالمحافظة الخميس القادم



المدينة المنورة 14 شوال 1440 هـ الموافق17 يونيو 2019 م واس

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن إعادة فتح باب التسجيل لاستقبال المرحلة الثانوية من طلبات الالتحاق ببرنامج الابتعاث بدءًا من الخميس القادم الموافق, ولمدة عشرة أيام, حيث يمكّن البرنامج أبناء وبنات العلا من التعليم والتدريب في الخارج في المجالات التي تدعم التوجه الإستراتيجي وخطط النمو والتطوير لمحافظة العلا، بكونها متحفًا حيًّا مفتوحًا ووجهة سياحية عالمية.

وحدد برنامج الابتعاث في الهيئة الملكية لمحافظة العلا 330 منحة دراسية جديدة، مما يضاعف عدد المقاعد التي أتيحت لطلاب وطالبات المرحلة الأولى من البرنامج الذي تم إطلاقه عام 2018، ليرتفع إجمالي عدد طلاب وطالبات برنامج الابتعاث إلى 496 مبتعثًا ومبتعثة.

وستتاح الفرصة للطلاب والطالبات الذين ستنطبق عليهم الشروط ويجتازون المقابلة الشخصية ضمن برنامج الابتعاث، لدراسة تخصصات السياحة والضيافة، والتاريخ، وعلوم الآثار، والفنون وتاريخ الفنون، وتطوير المتاحف، والتصميم الحضري والعمراني، والتخطيط البيئي، والتقنيات الزراعية، وإدارة المرافق والخِدْمات البلدية في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو فرنسا أو أستراليا، وذلك بعد إضافة أستراليا لدول الابتعاث هذا العام.

وأكد صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا أن النتائج الإيجابية المتواصلة لبرنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا للابتعاث تمثل "خطوة مهمة في تحقيق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه:" إن الهيئة الملكية ستواصل تطوير برنامج الابتعاث لتمكين شباب العلا من تعزيز مهاراتهم وقدراتهم بالكامل، بما يعود بالفائدة على المجتمع المحلي بشكلٍ خاص، ويساهم في نمو وازدهار المملكة بشكلٍ عام.

وأضاف "نؤكد في الهيئة دائمًا على أن الاستثمار في الإنسان هو الوقود الحقيقي لنجاح خطط التنمية في أي مكان، لذا فإن الاستثمار في بنات وأبناء العلا، الذين أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على النجاح بتمييز".

ويمثل برنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا للابتعاث أحد المكونات الرئيسية لخطة شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في العلا، التي تحتوي عجائب طبيعية رائعة, وتماشيًا مع ميثاق الهيئة الملكية لمحافظة العلا يهدف برنامج الابتعاث أيضًا إلى المساعدة في تحفيز القطاعات الاقتصادية الجديدة والمتنوعة في العلا.

ومع استهداف خطط التنمية لتعزيز وتنويع الاقتصاد في المحافظة، وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا على إشراك السكان المحليين من أهالي العلا في جميع مستويات ومراحل التنمية في المحافظة, ومن هذا المنطلق، وفرت الهيئة الملكية لمحافظة العلا فرصًا وظيفية للسكان المحليين في العلا للعمل مع السياح والزوار الذين شاركوا في موسم شتاء طنطورة 2018-2019م, والذين حضروا سلسلة الحفلات الفنية والفعاليات الثقافية والترفيهية التي استمرت على مدى عشرة أسابيع.

ويركز برنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا للابتعاث على تطوير مهارات وإمكانات مجموعة مختارة من الطلاب والطالبات من العلا من خلال تمكينهم من الدراسة في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في الخارج للحصول على شهادات التعليم الفني أو الدبلومات أو البكالوريوس أو الماجستير, وسيساعد برنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا للابتعاث في تطوير قدرات أبناء وبنات العلا حتى يصبحوا جزءًا من جهود تطوير العلا بمجرد عودتهم من الدول المضيفة لهم.

وقد تم تطوير وإطلاق برنامج الابتعاث بشكل إستراتيجي لدعم الأهداف الإستراتيجية لمحافظة العلا.

ويمكن للمتقدمين الجدد، الذين يجب أن يكونوا من خريجي المدارس الثانوية في العلا لعام 2019، تقديم طلباتهم من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج www.rcu.gov.sa/scholarship خلال الفترة من 20 يونيو وحتى نهاية يوم 30 يونيو.

// انتهى //

13:51ت م

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المدينة المنورة 14 شوال 1440 هـ الموافق17 يونيو 2019 م واسأعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن إعادة فتح باب التسجيل لاستقبال المرحلة الثانوية من طلبات الالتحاق ببرنامج الابتعاث بدءًا من الخميس القادم الموافق, ولمدة عشرة أيام, حيث يمكّن البرنامج أبناء وبنات العلا من التعليم والتدريب في الخارج في المجالات التي تدعم التوجه الإستراتيجي وخطط النمو والتطوير لمحافظة العلا، بكونها متحفًا حيًّا مفتوحًا ووجهة سياحية عالمية.وحدد برنامج الابتعاث في الهيئة الملكية لمحافظة العلا 330 منحة دراسية جديدة، مما يضاعف عدد المقاعد التي أتيحت لطلاب وطالبات المرحلة الأولى من البرنامج الذي تم إطلاقه عام 2018، ليرتفع إجمالي عدد طلاب وطالبات برنامج الابتعاث إلى 496 مبتعثًا ومبتعثة.وستتاح الفرصة للطلاب والطالبات الذين ستنطبق عليهم الشروط ويجتازون المقابلة الشخصية ضمن برنامج الابتعاث، لدراسة تخصصات السياحة والضيافة، والتاريخ، وعلوم الآثار، والفنون وتاريخ الفنون، وتطوير المتاحف، والتصميم الحضري والعمراني، والتخطيط البيئي، والتقنيات الزراعية، وإدارة المرافق والخِدْمات البلدية في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو فرنسا أو أستراليا، وذلك بعد إضافة أستراليا لدول الابتعاث هذا العام.وأكد صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا أن النتائج الإيجابية المتواصلة لبرنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا للابتعاث تمثل "خطوة مهمة في تحقيق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا - حفظه الله - للمملكة المزدهرة بسواعد أبنائها".وقال سموه:" إن الهيئة الملكية ستواصل تطوير برنامج الابتعاث لتمكين شباب العلا من تعزيز مهاراتهم وقدراتهم بالكامل، بما يعود بالفائدة على المجتمع المحلي بشكلٍ خاص، ويساهم في نمو وازدهار المملكة بشكلٍ عام.وأضاف "نؤكد في الهيئة دائمًا على أن الاستثمار في الإنسان هو الوقود الحقيقي لنجاح خطط التنمية في أي مكان، لذا فإن الاستثمار في بنات وأبناء العلا، الذين أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على النجاح بتمييز".ويمثل برنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا للابتعاث أحد المكونات الرئيسية لخطة شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في العلا، التي تحتوي عجائب طبيعية رائعة, وتماشيًا مع ميثاق الهيئة الملكية لمحافظة العلا يهدف برنامج الابتعاث أيضًا إلى المساعدة في تحفيز القطاعات الاقتصادية الجديدة والمتنوعة في العلا.ومع استهداف خطط التنمية لتعزيز وتنويع الاقتصاد في المحافظة، وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا على إشراك السكان المحليين من أهالي العلا في جميع مستويات ومراحل التنمية في المحافظة, ومن هذا المنطلق، وفرت الهيئة الملكية لمحافظة العلا فرصًا وظيفية للسكان المحليين في العلا للعمل مع السياح والزوار الذين شاركوا في موسم شتاء طنطورة 2018-2019م, والذين حضروا سلسلة الحفلات الفنية والفعاليات الثقافية والترفيهية التي استمرت على مدى عشرة أسابيع.ويركز برنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا للابتعاث على تطوير مهارات وإمكانات مجموعة مختارة من الطلاب والطالبات من العلا من خلال تمكينهم من الدراسة في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في الخارج للحصول على شهادات التعليم الفني أو الدبلومات أو البكالوريوس أو الماجستير, وسيساعد برنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا للابتعاث في تطوير قدرات أبناء وبنات العلا حتى يصبحوا جزءًا من جهود تطوير العلا بمجرد عودتهم من الدول المضيفة لهم.وقد تم تطوير وإطلاق برنامج الابتعاث بشكل إستراتيجي لدعم الأهداف الإستراتيجية لمحافظة العلا.ويمكن للمتقدمين الجدد، الذين يجب أن يكونوا من خريجي المدارس الثانوية في العلا لعام 2019، تقديم طلباتهم من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج www.rcu.gov.sa/scholarship خلال الفترة من 20 يونيو وحتى نهاية يوم 30 يونيو.// انتهى //13:51ت م0066

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهيئة الملكية لمحافظة العلا تستقبل طلبات "برنامج الابتعاث الخارجي" لخريجي الثانوية بالمحافظة الخميس القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.