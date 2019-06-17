السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تشارك بمهرجان "صيف حائل 40"



حائل 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واس

شارك فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، في فعاليات مهرجان صيف حائل 40، الذي يقام في منتزه المغواة بمدينة حائل، حيث أقام مصلى من الخيام الأوروبية يتسع لـ"400" مصلٍّ، وتأثيثه وتكييفه وفرشه، إضافة إلى جناح تعريفي لأعمال الوزارة، يتم من خلاله توزيع الكتب والمنشورات من مطبوعات الوزارة.

كما قام الفرع ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد بحائل بتنظيم برامج دعوية بعد صلاتي المغرب والعشاء، لعدد من أصحاب الفضيلة دعاة المركز، تضمنت كلمات وعظية عن عدد من المسائل الدينية والدنيوية، شهدت إقبالاً كبيراً من زوار المهرجان.

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13:16ت م

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