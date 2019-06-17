السعودية اليوم / سفير المملكة لدى لبنان يكرم وفد المملكة المشارك في البطولة الدولية المفتوحة للروبوت



بيروت 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبدالله بخاري، حفل تكريم في مقر السفارة، لوفد المملكة الذي شارك في البطولة الدولية المفتوحة للروبوت، التي اقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بمشاركة ٤٧ دولة من قارات العالم المختلفة.

وحضر حفل التكريم مشرف عام ديوان وزارة التعليم، رأفت بن علي جمبي، وأعضاء وفد المملكة، حيث جرى توزيع هدايا تذكارية تكريمًا لهم.

// انتهى //

12:58ت م

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