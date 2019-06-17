السعودية اليوم / محافظ ينبع يطلع على الأجنحة المشاركة بمهرجان الغوص السياحي



ينبع 14شوال 1440هـ الموافق 17يونية 2019م واس

زار أمس محافظ ينبع رئيس لجنة تنمية السياحة سعد بن مرزوق السحيمي مواقع تنفيذ فعاليات مهرجان الغوص السياحي بينبع يرافقه عدد من مديري الإدارات الحكومية وعدد من أعضاء المجلس المحلي وعدد من المستثمرين في المجال السياحي.

وبدأت الزيارة بالاطلاع على " الغواصة الزجاجية العائمة " بمنطقة الشرم ومعايشة برنامجها الترفيهي المقدم لزوار المحافظة والأهالي، وكذلك الأجنحة المشاركة بمهرجان الغوص وأهمها ركن هيئة السياحة والتراث الوطني, وركن قيادة حرس الحدود, وركن المختبرات الطبية, وركن الهلال الأحمر, وركن مراكز الغوص, وركن الهيئة الملكية بينبع, وركن المتحف البحري, وركن التدريب العملي, وركن الفنون، وركن الغوص الافتراضي وتجرِبة ما يقدم خلال الواقع الافتراض لزوار المهرجان.

يذكر أن اختيار إقامة مهرجان الغوص السياحي في منطقة الشرم لكونها من أجمل المناطق السياحية بالمحافظة، حيث تتمتع باعتدال المناخ وقد حباها الله شواطئ رائعة، ومياهًا فيروزية هادئة، ورمالًا ناعمةً، ومناظر طبيعية خلابة وتتوافد عليها المجموعات السياحية من دول الخليج العربي بشكل مستمر لاكتشاف الأعماق ولممارسة

// انتهى //

12:55ت م

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ينبع 14شوال 1440هـ الموافق 17يونية 2019م واسزار أمس محافظ ينبع رئيس لجنة تنمية السياحة سعد بن مرزوق السحيمي مواقع تنفيذ فعاليات مهرجان الغوص السياحي بينبع يرافقه عدد من مديري الإدارات الحكومية وعدد من أعضاء المجلس المحلي وعدد من المستثمرين في المجال السياحي.وبدأت الزيارة بالاطلاع على " الغواصة الزجاجية العائمة " بمنطقة الشرم ومعايشة برنامجها الترفيهي المقدم لزوار المحافظة والأهالي، وكذلك الأجنحة المشاركة بمهرجان الغوص وأهمها ركن هيئة السياحة والتراث الوطني, وركن قيادة حرس الحدود, وركن المختبرات الطبية, وركن الهلال الأحمر, وركن مراكز الغوص, وركن الهيئة الملكية بينبع, وركن المتحف البحري, وركن التدريب العملي, وركن الفنون، وركن الغوص الافتراضي وتجرِبة ما يقدم خلال الواقع الافتراض لزوار المهرجان.يذكر أن اختيار إقامة مهرجان الغوص السياحي في منطقة الشرم لكونها من أجمل المناطق السياحية بالمحافظة، حيث تتمتع باعتدال المناخ وقد حباها الله شواطئ رائعة، ومياهًا فيروزية هادئة، ورمالًا ناعمةً، ومناظر طبيعية خلابة وتتوافد عليها المجموعات السياحية من دول الخليج العربي بشكل مستمر لاكتشاف الأعماق ولممارسة رياضة الغوص, كما يأتي هذا المهرجان بالشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص المشرف الفني على الفعاليات الخاصة بالغوص.// انتهى //12:55ت م0056

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