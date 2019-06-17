السعودية اليوم / " نزاهة " ومكتب الأمم المتحدة في المملكة يبحثان سبل التعاون المشترك في مجال مكافحة الفساد



الرياض 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واس

استقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد " نزاهة " الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، بمكتبه اليوم بمقر الهيئة في مدينة الرياض ، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة العربية

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكيفية تعزيز التعاون القائم بين الهيئة والأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات التابعة لها كمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

واطّلعت السفيرة على أهم الإجراءات والمبادرات التي تقوم بها الهيئة في مجال تعزيز النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد .

حضر اللقاء من جانب الهيئة معالي نائب الرئيس لمكافحة الفساد عبدالمحسن المنيف، ومعالي نائب الرئيس لحماية النزاهة الدكتور بندر أبا الخيل، وعدد من منسوبي الهيئة.

// انتهى //

12:55ت م

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الرياض 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واساستقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد " نزاهة " الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، بمكتبه اليوم بمقر الهيئة في مدينة الرياض ، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية السفيرة ناتالي فوستيه، والوفد المرافق لها .وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكيفية تعزيز التعاون القائم بين الهيئة والأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات التابعة لها كمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .واطّلعت السفيرة على أهم الإجراءات والمبادرات التي تقوم بها الهيئة في مجال تعزيز النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد .حضر اللقاء من جانب الهيئة معالي نائب الرئيس لمكافحة الفساد عبدالمحسن المنيف، ومعالي نائب الرئيس لحماية النزاهة الدكتور بندر أبا الخيل، وعدد من منسوبي الهيئة.// انتهى //12:55ت م0055

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