موجة غبار تعيق الرؤية في المدينة تستمر حتى الـ7 مساء

2019-06-17

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة مع تدني في مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة تشمل محافظة ينبع, ومحافظة بدر، ومحافظة العلا, ومحافظة الحناكية, ومحافظة وادي الفرع والأجزاء المجاورة.

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وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من وسط المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير ويمتد إلى مرتفعات الباحة.