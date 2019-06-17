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2019-06-17 مقتل خبراء إيرانيين بانفجار صاروخ أثناء محاولة الحوثيين إطلاقه بصنعاء متابعات الخليج 365 - الرياض لقي عدد من الخبراء الإيرانيين مصرعهم اليوم الاثنين بانفجار صاروخ أثناء محاولة الحوثيين إطلاقه من قاعدة الديلمي في صنعاء. Advertisements جاء ذلك في الوقت الذي قصفت فيه مقاتلات التحالف العربي معسكر القوات الخاصة الواقع تحت سيطرة المتمردين الحوثيين في منطقة الصباحة غرب صنعاء. وكان الجيش اليمني قد أعلن مقتل أكثر من 12 مسلحاً من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وأصيب 20 آخرون، اليوم، في هجوم نوعى للجيش اليمني على مواقع المليشيا في شمال غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.









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