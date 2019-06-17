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صور.. الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في ميدي
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكنت قوات المنطقة العسكرية الخامسة وبدعم من قوات التحالف الأرضية والجوية من تحرير عدد من المواقع في منطقة ميدي والتي كانت الميليشيا الحوثية تسيطر عليه.
وقد استطاعت القوات تطهير الأراضي من الألغام الأرضية وتحرير كافة الجيوب المتبقية في تلك المنطقة ومنها:
مزارع نسيم
المخازن
مزارع الخميسي والمراني والحاشدي
قرية الخنجرة
قرية بني العاتي ( المشايبه)
قرية الفقيهية
قرية الخضراء
قرية المطارية
قرية الحجاورة.
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