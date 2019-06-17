الان تتابع تكريم رجال أمن لإخلاصهم في العمل بمجال مكافحة الجريمة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
بناءً على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي كرم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري بحضور مساعد مدير إدارة دوريات الأمن العقيد/ فهد بن مطلق المعاز عدداً من منسوبي دوريات الأمن وذلك لاخلاصهم وتفانيهم في أداء عملهم.
ونقل سعادته لهم شكر وتقدير معاليه لما يقدمونه من جهود مثمرة حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها.
مؤكداً بأن ما يقومون به من أداء مميز يعكس الصورة المشرفة لرجل الأمن الذين لا يتوانا في الجد والاجتهاد حرصاً على تحقيق الغاية الأسمى في حفظ أمن المجتمع وسلامته .
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