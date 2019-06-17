شكرا لقرائتكم خبر عن فرع «وزارة العمل» بحائل يحقق المركز الأول في مستوى «الأداء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (حائل)

حقق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل المركز الأول في مستوي الأداء لشهر مايو 2019، علي مستوى مناطق المملكة، التي تأتي امتدادًا لإنجازات الفرع المتصاعدة بدعم وتوجيه من الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل ونائبه.

وثمّن مدير عام الفرع بالمنطقة فريح العياد، جهود الزملاء والزميلات من منسوبي فرع الوزارة بالمنطقة في الميدان، على العمل المميز لحصولهم على المركز الأول في مستوي الأداء لشهر مايو 2019، حاثاً على الاستمرار في التميز والتحفيز في أداء العمل وخدمة المواطن والمقيم، معرباً عن أمله في تحقيق التميز بمختلف مستويات فروع وإدارات الوزارة بالمنطقة.