شكرا لقرائتكم خبر عن «تقنية الدمام» تفتح التسجيل في البكالوريوس المسائي لـ«خريجي الدبلوم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أعلنت الكلية التقنية بالدمام عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الأول من العام 40-1441 هـ في برنامج البكالوريوس المسائي لخريجي الدبلوم، اعتباراً من (الأحد) 1440/10/13هـ، ويستمر التسجيل إلى (الأربعاء) 1440/10/23هـ، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

وأوضح مصدر مسئول بالكلية التقنية في الدمام أن التخصصات المتاحة في برنامج البكالوريوس موجودة على الموقع الإلكتروني، مؤكداً على المتقدم أن يراعي الدقة أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً، وأن لا ينظر لأي طلب لم يسجل عن طريق البوابة الإلكترونية.

واختتم المصدر حديثه بأهمية الاطلاع على شروط القبول والتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب من خلال بوابة القبول والتسجيل الموحدة.