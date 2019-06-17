شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي التخصصات النوعية التي استحدثتها «جامعة الأمير سلطان» لهذا العام؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض) استحدثت جامعة الأمير سلطان تخصصات علمية نوعية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن السيبراني، وذلك تماشياً مع تزايد الاعتماد على الحوسبة في القطاعات الحكومية والخاصة في ضوء رؤية المملكة 2030، حيث يقوم على تدريس هذه التخصصات كادر علمي متميز حاصل على درجات أكاديمية عالية من جامعات عالمية مرموقة. استحدثت جامعة الأمير سلطان تخصصات علمية نوعية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن السيبراني، وذلك تماشياً مع تزايد الاعتماد على الحوسبة في القطاعات الحكومية والخاصة في ضوء رؤية المملكة 2030، حيث يقوم على تدريس هذه التخصصات كادر علمي متميز حاصل على درجات أكاديمية عالية من جامعات عالمية مرموقة. وأوضح مدير الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني أن هذه التخصصات تأتي لتحقيق أهداف مجموعة مثل تخصص الهندسة الكهربائية، وتخصص الهندسة المدنية والبيئية في مرحلة البكالوريوس، وتخصص العلوم في الأمن السيبراني في مرحلة الماجستير, مشيرا إلى أن أسباب تميّز الجامعة في تخصصاتها أنها ترتبط أكاديمياً مع عدد من الجامعات العالمية المرموقة وذلك من خلال تبادل الخبرات العلمية معها، واستضافة أساتذة عالميين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ما هي التخصصات النوعية التي استحدثتها «جامعة الأمير سلطان» لهذا العام؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.