شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التخصصات التي استحدثتها «جامعة القصيم» لهذا العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بريدة)

أعلنت جامعة القصيم فتح باب القبول والتسجيل للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية الراغبين في الالتحاق بإحدى كلياتها لمرحلة البكالوريوس من السعوديين، وغير السعوديين (طلاب المنح الداخلية) للعام الجامعي الجديد 1441هـ، وذلك اعتباراً من يوم الغد حتى يوم (الأحد) 20 / 10 / 1440هـ، عبر البوابة الإلكترونية للجامعة. وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فهد بن سليمان الأحمد، أنه تم إرشاد المتقدمين والمتقدمات إلى روابط مهمة تتضمن آلية القبول في الجامعة، وأهم الشروط والتخصصات المتاحة فيها، وآلية الفرز، وآلية تحديد المسار والتخصيص بعد السنة التحضيرية، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع عمادة القبول والتسجيل عبر الأرقام: 0163012818 - 0163012803 - 0163012823، أو من خلال حساب عمادة القبول والتسجيل الرسمية في تويتر، أو من خلال خدمة (تواصل) من خلال صفحته الإلكترونية.

وبين أن عمليات الفرز لجميع المتقدمين والمتقدمات للقبول في الجامعة تتم آلياً وفق معيارين أثنين، هما النسبة الموزونة التي يتم احتسابها كالتالي:(المعدل في الشهادة الثانوية × 0,30) + (درجة اختبار القدرات العامة × 0,30) + (درجة الاختبار التحصيلي × 0,40)، وهي شرط لقبول جميع الطالبات الراغبات الالتحاق بالجامعة، وكذلك الطلاب الراغبين الالتحاق بالسنة التحضيرية وكلية الزراعة والأقسام العلمية في كليات العلوم والآداب، أما المعيار الثاني فهو النسبة المكافئة والتي يتم احتسابها كالتالي: (المعدل في الشهادة الثانوية × 0,50) + (درجة اختبار القدرات العامة × 0,50) وهي شرط لقبول بقية الطلاب.

ونوه الأحمد إلى أن الجامعة ستفتح عدداً من التخصصات الجديدة التي تم استحداثها لهذا العام، ومنها دبلوم الأمن السيبراني في كليتي المجتمع ببريدة وعنيزة للطلاب والطالبات، وتخصصي التاريخ والجغرافيا في كلية العلوم والآداب ببريدة، مضيفاً أنه تماشيا مع سياسة وزارة التعليم فقد تم في هذا العام إيقاف القبول في تخصص رياض الأطفال في جميع مقرات الجامعة، وكذلك الاستمرار على إيقاف القبول على نظام الانتساب، وتخصصات التعليم الأساسي.