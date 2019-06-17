"نزاهة" ومكتب الأمم المتحدة في المملكة يبحثان سبل التعاون المشترك في مجال مكافحة الفساد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، بمكتبه اليوم بمقر الهيئة في مدينة الرياض، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية السفيرة ناتالي فوستيه، والوفد المرافق لها.

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وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكيفية تعزيز التعاون القائم بين الهيئة والأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات التابعة لها، كمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

واطلعت السفيرة على أهم الإجراءات والمبادرات التي تقوم بها الهيئة في مجال تعزيز النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد.

حضر اللقاء من جانب الهيئة نائب الرئيس لمكافحة الفساد عبدالمحسن المنيف، ونائب الرئيس لحماية النزاهة الدكتور بندر أبا الخيل، وعدد من منسوبي الهيئة.