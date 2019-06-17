السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تمكنت قوات المنطقة العسكرية الخامسة وبدعم من قوات التحالف الأرضية والجوية من تحرير عدد من المواقع في المنطقة الفاصلة بين ميدي وحرض، والتي كانت الميليشيات الحوثية تسيطر عليها.
وقد استطاعت القوات من تطهير الأراضي من الألغام الأرضية وتحرير جميع الجيوب المتبقية في تلك المنطقة، ومنها: مزارع نسيم المخازن، مزارع الخميسي والمراني والحاشدي، قرية الخنجرة، قرية بني العاتي (المشايبة)، قرية الفقيهية، قرية الخضراء، قرية المطارية، قرية الحجاورة.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات المنطقة العسكرية الخامسة تحرر عددا من المواقع في منطقة ميدي كانت تسيطر عليها الميليشيات الحوثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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