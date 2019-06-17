تعليم الباحة يودع أكثر من مليون ونصف المليون ريال في حسابات المستفيدين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أمس، صرف بعض المستحقات المالية المتمثلة في مكافآت الطلاب، بمبلغ أكثر من مليون ونصف المليون ريال.

وأفاد مدير الشؤون المالية بالإدارة طلال بن محمد آل طراد، بأنه ستصرف تلك المبالغ خلال الأسبوع الحالي عبر نظام (تحويل سريع) في حسابات المستفيدين، داعيا المستفيدين إلى متابعة حساباتهم البنكية أو مراجعة إدارة الشؤون المالية عند الحاجة لذلك.