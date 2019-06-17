، من قاعدة الديلمي .. مقتل خبراء إيرانيين أثناء "إطلاق صاروخ" في صنعاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقع على بُعد 16 كلم من العاصمة اليمنية وتجاور مطارها الدولي

قُتل خبراء إيرانيون في أثناء محاولة إطلاق صاروخ من قاعدة قرب العاصمة اليمنية، صنعاء، التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإيرانية بقوة السلاح.

ووفق "سكاي نيوز"، أن الخبراء الإيرانيين، وآخرين من ميليشيات الحوثي، قُتلوا من جرّاء انفجار الصاروخ، لدى محاولة إطلاقه من قاعدة الديلمي الواقعة شمالي صنعاء.

وتقع القاعدة على بُعد 16 كلم من صنعاء، وتجاور مطار صنعاء الدولي.

ويظهر هذا الحادث، طبيعة الدعم الذي يوفره النظام الإيراني للميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن.

وكانت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران قد استهدفت، قبل أيام، مطار أبها المدني جنوب غربي السعودية، بصاروخ قالت إنه من طراز "كروز"؛ ما أسفر عن جرح 26 مسافراً مدنياً، في اعتداءٍ لقي تنديداً عربياً ودولياً واسعاً.

وذكر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الاعتداء يثبت حصول الميليشيات الإرهابية على أسلحة نوعية جديدة، كما يؤكّد استمرار النظام الإيراني في دعمه وممارسته للإرهاب العابر للحدود بشتى السبل.

واستهدف التحالف قاعدة الديلمي الجوية مرات عدة، بعد أن اتخذت منها الميليشيات قاعدة لإطلاق الطائرات من دون طيار وصواريخ باليستية لتنفيذ العمليات الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

ويقول التحالف إن الأمر وصل بالميليشيات المتحالفة مع إيران إلى حد تحويل مطار صنعاء إلى ثكنة عسكرية، مسخرة إياه لمآربها الخاصة، دون الاكتراث بالشعب اليمني.