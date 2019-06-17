محمد بن مسعود - الدمام - طالب المؤسسة العامة التحلية بإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة والأربعين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني؛ على تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة. كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في أذربيجان. وطالب المجلس، خلال جلسته، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن, ونقل المحطات الحالية التي تسبّب ضرراً على السكان, والنواحي الاقتصادية والسياحية, والبيئية، وبدراسة إنشاء أنظمة محمولة (محطات تحلية متنقلة) لمعالجة وتحلية المياه مع توافر التشغيل بالطاقة المتجددة، وكذلك دراسة تحويل معهد الأبحاث وتقنيات التحلية إلى بيت خبرة مستقل, لاستثمار إمكاناته البشرية والفنية, لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص محلياً وإقليمياً. في جلسته الـ 45 .. "الشورى" يعدل نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-17 وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة والأربعين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني؛ على تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة. كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في أذربيجان. وطالب المجلس، خلال جلسته، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن, ونقل المحطات الحالية التي تسبّب ضرراً على السكان, والنواحي الاقتصادية والسياحية, والبيئية، وبدراسة إنشاء أنظمة محمولة (محطات تحلية متنقلة) لمعالجة وتحلية المياه مع توافر التشغيل بالطاقة المتجددة، وكذلك دراسة تحويل معهد الأبحاث وتقنيات التحلية إلى بيت خبرة مستقل, لاستثمار إمكاناته البشرية والفنية, لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص محلياً وإقليمياً. Advertisements 17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440 11:07 AM طالب المؤسسة العامة التحلية بإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية طالب المؤسسة العامة التحلية بإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة والأربعين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني؛ على تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة. كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في أذربيجان. وطالب المجلس، خلال جلسته، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن, ونقل المحطات الحالية التي تسبّب ضرراً على السكان, والنواحي الاقتصادية والسياحية, والبيئية، وبدراسة إنشاء أنظمة محمولة (محطات تحلية متنقلة) لمعالجة وتحلية المياه مع توافر التشغيل بالطاقة المتجددة، وكذلك دراسة تحويل معهد الأبحاث وتقنيات التحلية إلى بيت خبرة مستقل, لاستثمار إمكاناته البشرية والفنية, لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص محلياً وإقليمياً. ، في جلسته الـ 45 .. "الشورى" يعدل نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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