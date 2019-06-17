، "هدف": معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف يُسهم في توطين فرص العمل ،

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أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف 13، الذي سينطلق خلال الفترة من 27 / 10 حتى 1/ 11 / 1440هـ، سيُسهم بشكل فعَّال في توطين فرص العمل في منشآت القطاع الخاص وتلبية احتياجها من الكوادر الوطنية.
وأعلن "هدف" فتح باب التسجيل لمنشآت القطاع الخاص، في معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف، المستمر حتى العشرين من شوال عبر الرابط الإلكتروني: https://www.taqat.sa/web/employer/eliqaatmanagement، حيث يُمكِّن المعرض الذي يأتي بقالب افتراضي على شبكة الإنترنت، المنشآت من عرض الفرص الوظيفية المتاحة لديها إلكترونياً خلال فترة المعرض، مع إمكانية التقديم عليها من قِبل الباحثين عن عمل والتواصل المباشر مع أصحاب العمل.
يُشار إلى أن معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف عبارة عن معرض إلكتروني تفاعلي مخصّص للتوظيف لفترة زمنية محددة، وبخاصية التواصل المباشر مع أصحاب العمل، وذلك بهدف خدمة الباحثين عن عمل من أنحاء المملكة كافة، باستخدام أحدث تقنيات عرض المنصات الإلكترونية، من خلال أجهزة الكمبيوتر والجوّال.
ويسعى المعرض باعتباره أداة من أدوات المواءمة الوظيفية الإلكترونية، إلى تسهيل عملية عرض الفرص الوظيفية المتاحة في منشآت القطاع الخاص في مجالات وظيفية عامة أو متخصصة، مع إمكانية التقديم عليها من قِبل الباحثين عن عمل والتواصل المباشر مع أصحاب العمل بهدف التوظيف.
"هدف": معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف يُسهم في توطين فرص العملوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-17
أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف 13، الذي سينطلق خلال الفترة من 27 / 10 حتى 1/ 11 / 1440هـ، سيُسهم بشكل فعَّال في توطين فرص العمل في منشآت القطاع الخاص وتلبية احتياجها من الكوادر الوطنية.
وأعلن "هدف" فتح باب التسجيل لمنشآت القطاع الخاص، في معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف، المستمر حتى العشرين من شوال عبر الرابط الإلكتروني: https://www.taqat.sa/web/employer/eliqaatmanagement، حيث يُمكِّن المعرض الذي يأتي بقالب افتراضي على شبكة الإنترنت، المنشآت من عرض الفرص الوظيفية المتاحة لديها إلكترونياً خلال فترة المعرض، مع إمكانية التقديم عليها من قِبل الباحثين عن عمل والتواصل المباشر مع أصحاب العمل.
يُشار إلى أن معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف عبارة عن معرض إلكتروني تفاعلي مخصّص للتوظيف لفترة زمنية محددة، وبخاصية التواصل المباشر مع أصحاب العمل، وذلك بهدف خدمة الباحثين عن عمل من أنحاء المملكة كافة، باستخدام أحدث تقنيات عرض المنصات الإلكترونية، من خلال أجهزة الكمبيوتر والجوّال.
ويسعى المعرض باعتباره أداة من أدوات المواءمة الوظيفية الإلكترونية، إلى تسهيل عملية عرض الفرص الوظيفية المتاحة في منشآت القطاع الخاص في مجالات وظيفية عامة أو متخصصة، مع إمكانية التقديم عليها من قِبل الباحثين عن عمل والتواصل المباشر مع أصحاب العمل بهدف التوظيف.
17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
11:00 AM
الصندوق: يلبي احتياجات المنشآت من الكوادر الوطنية .. يستمر حتى 20 شوال
أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف 13، الذي سينطلق خلال الفترة من 27 / 10 حتى 1/ 11 / 1440هـ، سيُسهم بشكل فعَّال في توطين فرص العمل في منشآت القطاع الخاص وتلبية احتياجها من الكوادر الوطنية.
وأعلن "هدف" فتح باب التسجيل لمنشآت القطاع الخاص، في معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف، المستمر حتى العشرين من شوال عبر الرابط الإلكتروني: https://www.taqat.sa/web/employer/eliqaatmanagement، حيث يُمكِّن المعرض الذي يأتي بقالب افتراضي على شبكة الإنترنت، المنشآت من عرض الفرص الوظيفية المتاحة لديها إلكترونياً خلال فترة المعرض، مع إمكانية التقديم عليها من قِبل الباحثين عن عمل والتواصل المباشر مع أصحاب العمل.
يُشار إلى أن معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف عبارة عن معرض إلكتروني تفاعلي مخصّص للتوظيف لفترة زمنية محددة، وبخاصية التواصل المباشر مع أصحاب العمل، وذلك بهدف خدمة الباحثين عن عمل من أنحاء المملكة كافة، باستخدام أحدث تقنيات عرض المنصات الإلكترونية، من خلال أجهزة الكمبيوتر والجوّال.
ويسعى المعرض باعتباره أداة من أدوات المواءمة الوظيفية الإلكترونية، إلى تسهيل عملية عرض الفرص الوظيفية المتاحة في منشآت القطاع الخاص في مجالات وظيفية عامة أو متخصصة، مع إمكانية التقديم عليها من قِبل الباحثين عن عمل والتواصل المباشر مع أصحاب العمل بهدف التوظيف.
، "هدف": معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف يُسهم في توطين فرص العمل ،
المصدر : الخليج 365
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