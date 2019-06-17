بالصور.. إجلاء 7 أشخاص إثر حريق منزل في بريدة

قامت فرق الدفاع المدني ببريدة في منطقة القصيم، صباح اليوم الاثنين، بإجلاء سبعة أشخاص من منزل عقب اندلاع حريق بالمطبخ.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالقصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل: إنَّ مركز القيادة والسيطرة بمدني بريدة تلقّى في الساعة ( 5:35) بلاغًا عن حادث احتراق مطبخ بمنزل في بحي الفايزية.

وأضاف العقيد أبا الخيل، أنه تمَّ مباشرة الحادث بفرق الإطفاء والإنقاذ، والعمل على إجلاء ساكني المنزل وهم سبعة أشخاص إلى موقع آمن، ومن ثمَّ إخماد الحريق واستكمال الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني بالقصيم إلى أنَّه لم ينتج عن الحادث أي خسائر بشرية.