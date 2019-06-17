بتوجيهات خادم الحرمين.. بدء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، أنه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-؛ يبدأ اليوم عدد من الجهات الحكومية أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، بإشراف من مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية.

وأوضحت الوزارة في بيان له انشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنه نظرًا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين -حفظهم الله- من عناية ورعاية بالحرمين الشريفين والكعبة المشرفة، فقد صدر التوجيه السامي الكريم بمواصلة أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة.

وأضاف البيان، أن وزارة المالية ممثلةً بمكتب إدارة المشاريع، تشرف على أعمال الصيانة الدورية، وذلك بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات ذات العلاقة.

وأشارت وزارة المالية، إلى أن العمل يبدأ اليوم الاثنين، باستخدام أحدث التقنيات، ووفق أفضل المواصفات العالمية والخبرات؛ تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين؛ حيث تسعى جميع الأجهزة الحكومية إلى بذل جهود مضاعفة على مدار الساعة لراحة زوار بيت الله الحرام، وتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن.

وبهذه المناسبة نرفع أسمى آيات الشكر والدعوات الطيبة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على هذه الرعاية الكريمة للحرمين الشريفين والكعبة المشرفة وقاصديها.