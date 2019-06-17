خبراء طقس: استمرار تأثر مناطق بالكتلة الحارة.. ورياح «البوارح» تبدأ الثلاثاء

توقع خبراء طقس ومناخ، استمرار تأثر بعض مناطق المملكة بالكتلة الحارة؛ حيث تصل درجات الحرارة العظمى بها إلى 49 درجة مئوية، إضافة إلى توقع نشاط للرياح على حوض الخليج العربي بدءًا من غدا الثلاثاء.

وقال خبير الأرصاد حسن كراني – عبر حسابه بموقع التواصل تويتر – إنه «بعون الله الشرقية تحت تأثير تحول محور الكتلة الحارة، بحرارة عظمى 46 - 49 مئوية، مع نشاط سطحي للرياح والذي يشمل الوسطى والساحل الغربي بصحبة تدهور للرؤية».

وأضاف كراني، أن الجو سيكون من غائم إلى غائم جزئيًّا على الجنوبية الغربية والمرتفعات الجبلية والغربية والوسطى، مع بعض الخلايا الممطرة.

في السياق ذاته قال الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني –عبر حسابه بموقع تويتر- إنه من المتوقع بدء نشاط لرياح «البوارح» على حوض الخليج العربي بما فيه الشرقية خلال الأيام القادمة، من الغد الثلاثاء 15 شوال 1440 هـ، خاصة يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

كما توقع الحصيني وجود غبار من خفيف إلى شبه كثيف، منبهًا من تجمع الرمال على الطرق الرابطة بين الشرقية والرياض ودول الخليج.

من جانبه، توقع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي – عبر حسابه بموقع تويتر- انخفاض درجات الحرارة على الكويت نهاية الأسبوع الجاري، قائلًا «أهلنا في دولة الكويت الحبيبة، ستشعرون بانخفاض في درجات الحرارة، ملموس، خاصة في الليل، خلال نهاية الأسبوع الحالي، العظمى تنخفض ما بين ٤٣-٤٢، والصغرى ٢٧-٢٩».

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وتابع الراصد الجوي الحربي أن «المناطق البرية والزراعية الانخفاض فيها أكثر من النطاق العمراني، وفرصة للتنزه ليلًا خاصة الرطوبة منخفضة».

وأشار الحربي إلى أن الانخفاض المتوقع ناتج عن رياح فيها برودة نسبية، قادمة من القارة الأوروبية عبر تركيا والشام، تصل العراق والكويت وشرق ووسط السعودية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريره الطقس الوم الاثنين، استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، ويمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من وسط المملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك توقعات بتكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات «جازان، عسير، والباحة».