السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يستقبل رؤساء وأعضاء المجالس البلدية بطبرجل ومراكز المنطقة



سكاكا 14 شوال 1440 هـ الموافق17 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بصالة الاستقبال بالإمارة اليوم، رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في محافظة طبرجل, ومراكز صوير وزلوم والعيساوية وأبو عجرم والحديثة والناصفة.

وفي بداية اللقاء أثنى سمو الأمير فيصل بن نواف على ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من تلمس لاحتياجات المواطنين والعمل على توفيرها في جميع مناطق المملكة.

وأكد سموه أهمية تعاون وتكامل المجالس البلدية مع المجالس الأخرى والجهات ذات العلاقة، لدورها المهم في إيجاد الحلول المناسبة لمطالب وملاحظات المواطنين، متطلعاً بالتركيز على المشروعات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات وبما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، في ظل ما تحظى به الخدمات البلدية من دعم كبير من الحكومة الرشيدة.

بعد ذلك, استمع سموه لمداخلات من بعض رؤساء وأعضاء المجالس، الذين ثمنوا دعم الدولة للقطاع البلدي، مستعرضين في الوقت ذاته احتياجات المراكز وعرض العوائق التي قد تواجه تنفيذ بعض المشروعات، وتظافر الجهود في ذلك، كما استمع سموه لعدد من المرئيات والحلول وتطلعاتهم, متمنيا سموه للجميع التوفيق.

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11:55ت م

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