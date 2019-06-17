السعودية اليوم / 400 طالب وطالبة يؤدون اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية في مبادرة أمير حائل



حائل 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واس

أدى 400 طالب وطالبة من طلبة التعليم العام في المرحلة الثانوية بمنطقة حائل أمس، اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، ضمن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل "لتعليم اللغة الإنجليزية"، وذلك في مقر مجمع كليات الطلاب.

وأوضح عميد السنة التحضيرية بجامعة حائل عضو اللجنة التنفيذية للمبادرة الدكتور بدر بن عبد الله المخلفي، أن المبادرة تهدف إلى تهيئة الطلبة للمرحلة الجامعية بالشراكة بين جامعة حائل والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، وغرفة حائل، لرفع جودة تعليم اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى إشغال أوقات فراغهم أثناء الإجازة بالبرامج النوعية التي تنمي وتطور مهاراتهم في اللغة الإنجليزية.

وأضاف المخلفي أن المبادرة ستنفذ للطلاب في مقر غرفة حائل، وفي مقر عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة حائل للطالبات، بواقع ساعتين دراسيتين لكل فترة من الساعة 2 مساءً إلى الساعة 8 مساءً.

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10:51ت م

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