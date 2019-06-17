السعودية اليوم / فرع الشؤون الإسلامية بمكة يعقد اجتماعه الأول استعداداً لموسم الحج هذا العام



مكة المكرمة 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واس

عقد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة اليوم, اجتماعه الأول للمكتب التنفيذي لأعمال الوزارة لموسم الحج لهذا العام، بحضور رؤساء اللجان العاملة في الحج ومدراء الأقسام بالفرع، وذلك في مقر الفرع بمكة المكرمة.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بأعمال الحج والدور الذي تضطلع به لخدمة حجاج بيت الله الحرام، التي تتمثل في مجالي التوعية والإرشاد والعناية ببيوت الله، والمواقيت التي يرتادونها في إطار الجهود الكبيرة والإمكانات التي هيئتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، لخدمة الحجاج والزوار في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضح مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن خطة المكتب التنفيذي لأعمال الحج في الفرع تتمثل في المشاركة مع الجهات ذات العلاقة والمشاركة في الاجتماعات الخاصة بأمور الحج برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، إضافةً إلى التأكد من جاهزية مساجد المشاعر المقدسة في عرفة ومنى ومزدلفة، ومساجد الحل في التنعيم وجعرانة، ومساجد المواقيت الخمسة وهي : ميقات مسجد السيدة عائشة بالتنعيم، وميقات وادي محرم، وميقات السيل الكبير، وميقات يلملم بمحافظة الليث، وميقات الجحفةً برابغ، ومساجد حجوزات السيارات الخمسة في مداخل مكة المكرمة قبل بدء موسم الحج، والإشراف على عمل مؤسسات الصيانة والنظافة والتشغيل للمساجد, والعمل على إكمال متطلباتها وتوفيرها، إضافةً إلى أعمال إرشاد الحجاج والزوار وتسليم المفقودات للجهات المختصة وتحقيق التكامل والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية المشاركة ضمن لجنة الحج بمكة المكرمة بما يحقق تطلعات الحكومة الرشيدة.

وحث مدير عام الفرع اللجان الفنية المختصة بالمشروعات والصيانة بمضاعفة الجهد والرقابة على مساجد المشاعر المقدسة ومساجد المواقيت بمتابعة مشروعاتها ورفع تقارير عنها أولاً بأول،مضيفاً أن فرع الوزارة بدأ التنسيق مع وكالة الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي لتأمين الاحتياج من المطبوعات الإرشادية حسب اللغات والأعداد في المواقع التي توزع المطبوعات فيها، والتنسيق مع الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة لتوفير العدد اللازم من الدعاة لمشاركتهم في موسم الحج حسب المواقع المعتمدة لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة في كل من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الطائف وميناء جدة الإسلامي.

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10:50ت م

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