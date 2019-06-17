شكرا لقرائتكم خبر عن حديث محمد بن سلمان يؤكد أهمية درع السعودية في صد تمدد إيران في اليمن والان مع التفاصيل

حديث الامير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية حول اليمن والذي أثار جدلا واسعا حول أهمية بقاء المملكة درعا مهما لصد تمدد ايران في اليمن وقطع اذرعها ممثلة بمليشيا الحوثي.

ويؤكد بن سلمان في كل مرة حرص المملكة على أمن واستقرار اليمن، وسعيها الدائم إلى رفع المعاناة عن الشعب اليمني، منذ اغتصاب المليشيات الحوثية الإيرانية للسلطة في اليمن بقوة السلاح وبطرق مخالفة للأعراف والقوانين الدولية. ً

دعم الحوار:

وبالاضافة الى ذلك فإن بن سلمان يشير دائما في كل خطاباته أن المملكة بقيادة الملك سلمان تدعم الحوار السياسي المستند على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 ،وما صدر عن الأمم المتحدة من قرارات أخرى مؤيدة من المجتمع الدولي.

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وعلى الرغم من تأكيد بن سلمان الدائم على الحل السياسي في اليمن بما يضمن عودة الشرعية الى صنعاء واستعادة مؤسسات الدولة إلا أنه في المقابل يؤكد وبقوة أن المملكة لن تقبل مهما كانت التضحيات ومهما طال أمد الحرب وجود مليشيات مدعومة من إيرانً على حدودها، باعتبار ذلك يشكل تهديدا دائما لأمن المملكة وشعبها، وهو ما يعني سعي المملكة إلى أن يكون لليمن سلطة شرعية تمتلك القرارات الأمنية والعسكرية والاقتصادية دون أن يكون لها مهدد مليشياوي كما هو

الحال في لبنان والعراق وإيران التي تأتمر بما تراه الأحزاب والمليشيات الإرهابية.

إرضاء نظام طهران:

في المقابل يشخص محمد بن سلمان توجهات مليشيا الحوثي حيث اعتبر أن مليشيا الحوثي تحرص على إرضاء النظام الإيراني أكثر من حرصها على اليمن وشعبه. وأشاروا إلى أنه وضع أمام الحوثيين الحلولً إن كانوا يحرصون على العودة للحضن العربي والمساهمة في إعادة الأمن والأمان لليمن وإعادة إعماره بعيدا عنّ الأعمال المليشياوية الإرهابية، التي نكلت بالشعب ودمرت البنية التحتية، وقتلت الأبرياء وكل من يعارض أفكارهم وتوجهاتهم المذهبية.

ويرى مراقبون أمام الحوثيين فرصة الأخذ برؤى ولي العهد، وأن يعلنوا تخليهم عن إيران، وأن يعودوا للمشاركة في بناء يمن مستقر بحزب سياسي لا عسكري يفرض إرادته على أي حكومة قادمة.