بوبا العربية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين في 3 مدن

2019-06-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة بوبا العربية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة للجنسين بالرياض وبريدة وحائل، بمسمى (مسؤول أول – خدمات المستشفيات Sr. Officer – Hospital Delegate Services)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مسؤول أول – خدمات المستشفيات (Sr. Officer – Hospital Delegate Services).

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أماكن العمل:

1- الرياض (للجنسين).

2- حائل (للرجال فقط).

3- بريدة (للرجال فقط).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس فما فوق في إدارة الأعمال أو التسويق أو الرعاية الصحية أو ما يعادلها في المجال الطبي مثل (التمريض أو الصيدلة).

3- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الرعاية الصحية أو خدمة العملاء أو مكتب الاستقبال.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/06/17.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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