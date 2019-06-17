شكرا لقرائتكم صور.. حريق الفجر يلتهم مصنع إسفنج في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-17 صور.. حريق الفجر يلتهم مصنع إسفنج في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض إخماد حريق اندلع فجر اليوم في مصنع للإسفنج بحي المشاعل. Advertisements وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها في “تويتر”، إن مدني الرياض أخمد حريقاً اندلع فجر اليوم في مصنع للإسفنج بحي المشاعل وتسبب في أضرار محدودة لموقعين مجاورين دون وقوع أي إصابات ولله الحمد.









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