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إنهاء معاناة طفل من تورم في الصفن بحفر الباطن
متابعات الخليج 365 - حفر الباطن
أسهم بفضل الله الفريق الطبي بقسم المسالك البولية بمستشفى حفر الباطن المركزي في إنهاء معاناة طفل من ألم حاد مع تورم في الصفن (كيس الخصية) وذلك بإجراء تدخل جراحي عاجل حيث تبين بعد إجراء كافة الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية أن الدم لا يصل إلى الخصية بسبب ورم صغير ضاغط على أوعية الخصية.
وقرر الفريق الطبيب إجراء تدخل جراحي عاجل، وعلى الفور أدخل الطفل غرفة العمليات، حيث أجري الكشف الجراحي فتبين وجود فتق مغبني صغير ظهر بشكل مفاجئ وضغط على أوعية الخصية تسبب في إعاقة وصول الدم للخصية وتم تحرير الانضغاط عن الخصية فاستعادت الخصية ترويتها الدموية مباشرة مع إصلاح الفتق المغبني.
وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد ونُقل بعدها الطفل إلى غرفة الصحو والإفاقة ومنها إلى جناح الأطفال حيث غادر المستشفى في اليوم التالي وهو بحالة صحية جيدة.
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