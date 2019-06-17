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2019-06-17 تعيين لبنى العليان رئيساً لمجلس إدارة بنك ساب متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن البنك السعودي البريطاني “ساب” صدور قرار مجلس إدارته بتعيين لبنى العليان رئيساً لمجلس إدارة البنك من تاريخ صدور القرار وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس. وذكر البنك أن قرار مجلس الإدارة يأتي وفقاً لاتفاقية الاندماج المبرمة مع البنك الأول. Advertisements وأضاف أن المجلس أكد استمرارية خالد الملحم نائباً لرئيس مجلس إدارة بنك ساب حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس، وديفيد ديو في منصب العضو المنتدب. وكانت قد انتهت السبت الماضي الفترة المحددة لاعتراض الدائنين على صفقة اندماج “البنك الأول” والبنك السعودي البريطاني “ساب”، حيث لم يتسلم “البنك الأول” أي اعتراضات من دائني البنك الأول خلال تلك الفترة، ليصبح قرار الاندماج بين البنكين نافذاً وتنتقل جميع الأصول والالتزامات وتلغى جميع أسهم “البنك الأول”.









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