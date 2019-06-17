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بتوجيه الملك سلمان.. مواصلة أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
صدر التوجيه السامي الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمواصلة أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، وذلك تجسيداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- من عناية ورعاية بالحرمين الشريفين والكعبة المشرفة.
وتشرف وزارة المالية ممثلةً بمكتب إدارة المشاريع على أعمال الصيانة الدورية وذلك بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات ذات العلاقة، حيث يبدأ العمل يوم الاثنين 14 شوال 1440هـ الموافق 17 يونيو 2019م، باستخدام أحدث التقنيات، ووفق أفضل المواصفات العالمية والخبرات؛ تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.
وتسعى جميع الأجهزة الحكومية إلى بذل جهود مضاعفة على مدار الساعة لراحة زوار بيت الله الحرام، وتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن.
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