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2019-06-17 حريق يخلي 7 أشخاص بحي الفايزية في بريدة متابعات الخليج 365- بريدة باشرت فرق الدفاع المدني في بريدة بمنطقة القصيم، إخماد حريق في مطبخ منزل بحي الفايزية، نتج عنه إخلاء 7 أشخاص. Advertisements ‏وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن مدني بريدة أخمد حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية. وأضافت مديرية الدفاع المدني أنه تم إخلاء ٧ أشخاص من المنزل دون أي إصابات ولله الحمد.









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